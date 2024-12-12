Жителей 4 округов Подмосковья предупредили о снегопаде 12 декабря

Температура воздуха в Московской области колеблется от -5 до -2 градусов. По данным Центра управления регионом, сильный снегопад ожидается в Волоколамском, Дмитровском, Одинцовском и Сергиево-Посадском округах.
В некоторых муниципалитетах снежный покров достигнет 19 сантиметров. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что для уборки территорий региона задействуют около 1,5 тысячи единиц коммунальной техники.
Отмечается, что эффективность работы составляет 86%. В первую очередь очищают входные группы, лестничные пролеты, подъезды к контейнерам и тротуары. Затем идут внутридворовые проезды, парковки и детские площадки.
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