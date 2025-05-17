Жителей 4 округов Подмосковья обеспечили надежным водоснабжением за неделю

В Подмосковье регулярно проводят работы, чтобы вода в домах шла без перебоев и была чистой. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона. За неделю службы водоканалов провели работы в четырех округах.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что сейчас очень важно обновлять всю коммунальную систему, чтобы она работала лучше во всех городах и районах

Так, в Наро-Фоминске прочистили водопровод и водонапорную башню в поселке Каменское. Специалисты привели в порядок фильтры и клапаны на одном из водозаборов. Это поможет жителям получать воду без проблем. В Подольске в районе Климовск обновляют насосную станцию — меняют лестницы, ремонтируют оборудование и ставят новую вентиляцию. Работы позволят лучше перекачивать стоки и экономить электричество.

В Чехове проверили качество воды в школах и детских садах, а также взяли 57 проб из скважин и труб, чтобы убедиться, что вода безопасна для детей. В Талдоме специалисты промыли водопроводные трубы в нескольких деревнях и селах. Это нужно, чтобы вода оставалась чистой.