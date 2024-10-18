Жителей 16 аварийных домов Балашихи расселят до второго квартала 2026 года

Встреча по поводу переселения из аварийных домов прошла в Балашихе. На ней рассказали, сколько семей переедут в новое жилье, а также обсудили проблемные вопросы.

Мероприятие с участием жителей провел начальник управления строительного комплекса администрации Балашихи Вячеслав Мерзляков. На него пришли жильцы домов, попавших в программу реновации.

На вопросы жителей также отвечали специалисты управления строительного комплекса, аварийно-жилищного фонда и комитета управления имуществом.

«Мы сегодня встретились с жителями 16 домов, чтобы разобраться с проблемными вопросами. А именно: недостаточная укомплектовка граждан документами. Мы проконсультировали жителей, рассказали, как заказать необходимые документы для того, чтобы состоялась смена аварийного жилья на новое и благополучное», — прокомментировал Вячеслав Мерзляков.

Отметим, что второй этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов реализуется в Московской области. Балашиха присоединилась к программе 1 января этого года.

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