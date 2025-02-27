Жителей 11 аварийных домов в Павловском Посаде переселят в этом году

Денис Семенов, глава Павлово-Посадского городского округа, провел встречу с местными жителями, на которой подвел итоги работы в округе за 2024 год и поделился планами на текущий год. Одним из ключевых вопросов, поднятых на встрече, стала реализация программы расселения аварийного жилья.

Глава сообщил, что в прошлом году расселили 94 жилых помещения, в которых проживали 244 жильца.

«В этом году в госпрограмму включили 11 аварийных домов, в которых 96 жилых помещений и проживают 226 человека. Кроме этого, планируем снести десять аварийных и расселенных жилых домов — шесть на территории Павловского Посада и четыре в Электрогорске», — добавил Денис Семенов.

Кроме того, в текущем году планируется благоустроить территорию на месте снесенного торгового центра «Павловский Пассаж», территорию на месте дома культуры «Потапова» в Павловском Посаде, а также создать современную зону отдыха «В гостях у сказки» в Электрогорске. Эти проекты направлены на повышение качества жизни горожан и создание привлекательных общественных пространств для отдыха и проведения досуга.