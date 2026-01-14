Житель Зарайска выиграл «серебро» на шахматном турнире

В праздничные дни Зарайск стал центром притяжения для любителей интеллектуального спорта. В округе прошел традиционный шахматный блицтурнир «Рождество-2026», собравший под своими знаменами 35 мастеров из семи городов Подмосковья и соседних областей.

За шахматными досками встретились представители Зарайска, Серпухова, Коломны, Мытищ, Рязани и других муниципалитетов. Торжественное открытие провел главный судья соревнований Дмитрий Коненкин. После краткого инструктажа по правилам блица начался марафон из 11 туров. Лидеры в турнирной таблице сменялись почти в каждом раунде.

«Основная борьба развернулась между зарайцем Егором Соколовым и представителем Мытищ Ильей Барановым. Соколов демонстрировал уверенную игру и удерживал первую строчку. Роковым стал предпоследний тур, где Егор уступил Егору Смирнову из Серпухова. Несмотря на то, что в финальном туре зарайский шахматист одержал победу, набрав в сумме 8,5 очков, этого хватило лишь для раздела первого места. По дополнительным коэффициентам чемпионский титул достался Илье Баранову, а Егор Соколов стал обладателем серебряной медали», — сообщили организаторы турнира.

Кроме того, Зарайские шахматисты отличились и в других категориях: среди школьников лучшим стал зараец Алексей Жуков, Валерия Жукова выиграла «серебро» среди девушек, а Евгений Пушкарев стал вторым среди ветеранов

Замкнули тройку лидеров в общем зачете сразу трое спортсменов из Рязани, разделившие между собой бронзовую ступень пьедестала.