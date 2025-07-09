Житель Зарайска стал лауреатом премии «Отцовское признание»

В округе чествуют Олега Обатурова, преподавателя Детской школы искусств имени Голубкиной, который стал лауреатом второй степени Национальной премии «Отцовское признание». Торжественная церемония награждения прошла в стенах Общественной палаты Российской Федерации, собрав деятелей культуры, представителей власти и общественности.

Национальная премия «Отцовское признание» является значимой государственной наградой, которая присуждается за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи, продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей и формировании позитивного образа отцовства в современном обществе.

«Мы гордимся заслуженной наградой нашего талантливого педагога, основателя Народного коллектива „Гудьба“, отличного семьянина, отца и дедушки. От всей души поздравляем Олега Анатольевича с победой, желаем крепкого здоровья, новых творческих проектов, мира и добра», — сообщили в Детской школе искусств имени Голубкиной.