Житель Воскресенска вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Музыка гордых»
Более тысячи заявок подали на конкурс патриотической песни «Музыка гордых». В полуфинал вышли 100 человек из 32 регионов России, в том числе 10 участников из Подмосковья. Среди них — Михаил Кошельков из Воскресенска.
Состав жюри возглавил академик российской Академии радио, программный директор и главный редактор радио «Гордость» Константин Терехов. Конкурс создан для патриотического воспитания молодежи.
В финал прошли Михаил Кошельков из Воскресенска, группа «Сарма 38» из Мытищ, Карина Богданова из Химок, Михаил Торохов, Арсений Торохов, Артем Панин, Виктория Полинская и Николай Агафонов из Подольска, Дарья Редина из Лыткарина.
Следующий этап пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа. Конкурсантов оценит народный артист России Николай Расторгуев по восьми номинациям.
Отметим, конкурс организовал Фонд Николая Расторгуева и федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.