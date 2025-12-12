Житель Воскресенска стал призером конкурса председателей многоквартирных домов

В Правительстве Московской области в рамках итогового ежегодного форума «Управдом» состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Лучший председатель совета МКД 2025». В номинации «До 100 квартир в МКД» призером стал Евгений Фролов из Воскресенска.

Евгений отметил, что награда — это результат совместной работы всего Воскресенского отделения. Он выразил благодарность Ассоциации за сплоченность и активное сотрудничество в решении вопросов, касающихся благоустройства домов и округов.

«Для меня большая честь сегодня быть в числе награжденных. Призовое место в конкурсе — общая заслуга всего Воскресенского отделения. Хочу выразить благодарность всей нашей Ассоциации — мы всегда собираемся вместе, дружно обсуждаем и решаем наши вопросы, всегда друг с другом на связи. Стараемся и делаем свои дома и округ лучше», — поделился он.

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей отраслевых министерств, оценивала практики и инициативы участников, направленные на улучшение качества жизни и внедрение новых идей.