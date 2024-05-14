Житель Воскресенска победил на соревнованиях по бадминтону | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:23 Житель Воскресенска победил на соревнованиях по бадминтону Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Юный житель Воскресенска Егор Королев победил на Всероссийских соревнованиях по бадминтону. Он одержал победу во всех разрядах.

Воспитанник отделения бадминтона спортшколы по единоборствам Егор Королев выступил на Всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях, которые проходили в Калининградской области с 8 по 12 мая 2024 года.

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В соревнованиях приняло участие 157 спортсменов из 11 регионов нашей страны. Егор Королев стал победителем в одиночном, парном и смешанном разрядах.

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