Житель Воскресенска Ярослав Хренов впервые проголосовал в родной школе

Во второй день голосования за депутатов Совета муниципалитета жители активно принимали участие в выборе будущего Воскресенска. В числе тех, кто впервые воспользовался своим правом голоса, оказался Ярослав Хренов, проголосовавший в школе № 3.

Ярослав рассказал, что это его первый самостоятельный опыт участия в выборах.

«Я осознаю, что мой голос имеет значение для будущего нашего округа. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось благоустройству зон отдыха для детей. Не хватает игровых площадок, где дети могли бы весело и интересно проводить время», — отметил он.

Напомним, что в городском округе функционируют 83 избирательных участка, которые открыты с 8:00 до 20:00. В это время жители могут прийти на свой участок и выразить свое мнение о кандидатах, а для тех, кто не может лично посетить избирательный участок, доступна возможность проголосовать онлайн.

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