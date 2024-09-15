Житель волоколамской деревни Курьяново создал в своем доме музей коммунизма

Музей истории районной коммунистической партии организовал у себя дома житель деревни Курьяново Волоколамского городского округа Павел Ушаков. Он был в тройке лучших председателей первичных организаций Коммунистической партии Российской Федерации в Московской области.

Экспозиция Павла Ушакова начинается со стены, где собраны грамоты и благодарности от Коммунистической партии Российской Федерации и районной ветеранской организации за 15-летнюю общественную работу. На стенде висит и диплом, полученный пенсионером на первом районном конкурсе поэтов 2004 года.

В музее можно увидеть красный уголок со скульптурой Ленина, вымпелами, значками, партбилетами и другими атрибутами советского времени. В другой комнате расположился бюст Ильича и советские сувениры, фотографии, книги, посуда.

«Много лет все это добро лежало в коробках. Четыре года назад мне пришла идея сделать музей — для внуков, для земляков, потому что это наша история, жизнь целого поколения», — рассказал Павел Ушаков.

Создатель и хранитель музея числился в тройке лучших председателей Коммунистической партии Российской Федерации в Московской области. Его несколько раз приглашал партийный лидер Геннадий Зюганов для обмена мнениями за круглым столом.

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