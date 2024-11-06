Житель Видного преодолел более 42 километров на Стамбульском марафоне

Единственный в мире межконтинентальный марафон прошел в Стамбуле. В нем принял участие представитель Ленинского округа Дмитрий Книга.

На соревнования приехали более четырех тысяч спортсменов со всего мира, в том числе 439 участников из России. Марафон охватывает два континента — Азию и Европу. Забег начинается в азиатской части Стамбула, а заканчивается в европейской.

Главный редактор телеканала «Видное-ТВ» Дмитрий Книга преодолел 42, 2 километра за три часа и две минуты и попал в число 150 лучших бегунов.

«Немного подвели погодные условия, на 26-м километре начался шквалистый ветер, но это не помешало мне добиться достойного результата», — рассказал спортсмен.

Дмитрий Книга занимается бегом около пяти лет, это был его первый международный старт.

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