Житель Солнечногорска выступит в финале фестиваля иллюзионного искусства

В финале II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» 12 сентября в парке Мира Коломны выступит житель Солнечногорска Сергей Бакленев, известный как Серж Кураж. Он поборется за главный приз — участие в представлении братьев Сафроновых.

На главной сцене выступят 40 финалистов — начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья и других регионов России, прошедшие конкурсный отбор. География проекта в этом году значительно расширилась: заявки поступили из Санкт-Петербурга, Перми, Луганска, Краснодарского края и других регионов.

«Особенно приятно, что Солнечногорск будет представлен в числе сильнейших участников фестиваля. Уверен, что финал фестиваля подарит зрителям яркие эмоции и еще раз докажет, что настоящее волшебство существует», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Оценивать номера будут братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. «Фестиваль „Маги в парках“ объединяет опытных артистов и тех, кто только начинает свой путь в иллюзионном жанре. Особое место в программе этого года заняли семейные команды, для которых наш проект стал возможностью вместе выйти на сцену и создать волшебные воспоминания», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В программе фестиваля также — театрализованные представления, выступления артистов из России, Японии, Южной Кореи, Беларуси и Казахстана, мастер-классы и тематические арт-объекты. Главным событием гала-концерта станет авторская программа братьев Сафроновых. Мероприятие стартует в 12:00, основная программа — с 16:00 до 22:00. Вход свободный.