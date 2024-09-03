Житель Солнечногорска Виктор Панченко стал почетным гражданином округа

Виктор Панченко — кандидат технических наук и генерал-майор в отставке. Он возглавляет Межрегиональную общественную организацию ветеранов вооруженных сил. За 40 лет службы он внес большой вклад в развитие систем предупреждения о ракетном нападении и проявил выдающиеся качества в обучении военнослужащих.

Родился Виктор Панченко в Харькове и начал свою карьеру с военной службы. Он провел четыре года в Разведывательном артиллерийском полку 38 армии Прикарпатского военного округа. С 1964 года служил в войсках предупреждения о ракетном нападении, а с 1969 по 1974 годы трудился главным инженером на Мурманском радиотехническом узле. В период с 1974 по 1992 годы работал в Солнечногорске главным инженером дивизии предупреждения, а последние 15 лет своей службы — заместителем командующего армией предупреждения о ракетном нападении по вооружению.

В 1992 году его уволили в запас по выслуге лет. С 1994 по 2008 годы работал заместителем генерального директора по производству на заводе «Полимерагро», а с 2013 по 2015 годы трудился экспертом отдела правового и кадрового обеспечения в администрации городского поселения Солнечногорск.

«Виктор Павлович активно участвует в общественной жизни городского округа — ветеранском движении, военно-патриотических мероприятиях, духовно-нравственном воспитании молодежи. Много сил вложил в развитие местного самоуправления. За свою деятельность он был многократно отмечен на уровне правительства Московской области», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Мужчину наградили орденами «Красной звезды» и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», а также 15 медалями и грамотами от правительства Московской области и администрации Солнечногорска. За свои достижения в развитии местного самоуправления и активное участие в общественной жизни ему присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» решением Совета депутатов.

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