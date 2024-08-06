Житель Шатуры передал 200 килограммов меда для участников СВО

Александр Басов из Шатуры занимается пчеловодством. Он приготовил и отправил для бойцов в зону специальной военной операции 200 килограммов меда.

Несколько поколений семьи Александра Басова занимались пчеловодством. Мужчина отправляет в зону СВО уже третью партию меда.

«Я помогаю чем могу в тылу, чтобы ребята кушали мед, чтобы здоровье их не подводило. Как-никак мед — это такой продукт, который укрепляет здоровье. У меня отец был артиллеристом, брал Берлин, боевой путь закончил в Германии, город Постдам», — поделился пчеловод.

Посылку передали в пункт приема гуманитарной помощи. Из части меда сделают энергетические батончики для солдат.

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