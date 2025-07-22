Житель Серпухова выиграл серебро на региональном турнире по шахматам
Евгений Пивиков из Серпухова стал вторым призером среди взрослых участников на региональном этапе шахматного турнира «Сила России», который собрал сильнейших шахматистов Подмосковья. Соревнования проходили в двух возрастных категориях — «юниоры» и «взрослые», и объединили игроков от девяти до 87 лет.
Турнир проходил по швейцарской системе и включал семь напряженных туров, в ходе которых участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и стратегического мышления.
В этом году в мероприятии приняли участие спортсмены из 17 городских округов Московской области — представители шахматных клубов, волонтеры и ветераны спорта. Победители и призеры получили возможность продолжить борьбу в онлайн-турнире, где сразятся с участниками из других регионов страны.
Особенно престижным станет финальный этап, где лучшие шахматисты смогут сыграть с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным, что придает турниру дополнительную мотивацию и высокий статус.