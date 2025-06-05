Житель Серпухова установил рекорд на Кубке мира по силовому спорту

Серпуховский спортсмен Дмитрий Жемаркин установил мировой рекорд на Кубке мира по силовому спорту «Звездные Воины — 4», который прошел в Москве с 31 мая по 1 июня. В дисциплине «Строгий подъем на бицепс» он поднял 132 килограмма, установив новый абсолютный рекорд.

Также ученик Дмитрия, Тимофей Колоусов, одержал победу в юношеской категории до 52 килограммов в возрасте до 12 лет с результатом 28,5 килограмма. Тимофей с детства мечтал заниматься тяжелой атлетикой, и его к спорту привел отец. Мальчик с восхищением говорит о тренере: «Он очень большой! Хочу вырасти таким же и стать мировым рекордсменом. На соревнованиях был настроен только на победу».

Вместе с образовательным центром «Точка роста» Дмитрий Жемаркин реализует бесплатный проект «Здоровое поколение», направленный на развитие молодежи через личный пример действующего чемпиона мира.

В рамках инициативы, которая проходит на базе Дворца культуры «Ленина», группа из 10–15 детей учится правильным тренировкам и получает патриотическое воспитание. В дальнейшем планируется расширение проекта и выход в школы.

«Очень важно отвечать на вопросы ребят, показывать на своем примере, как правильно тренироваться, чтобы не получить травмы, прививать молодежи интерес к спорту, здоровому образу жизни», — рассказал Дмитрий Жемаркин.