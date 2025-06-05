Житель Серпухова стал победителем московского чемпионата по рыбной ловле

В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя»​ состоялись соревнования по рыбной ловле. Житель Серпухова Александр Узелков занял первое место и выиграл миллион рублей.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что мастер спорта, трехкратный призер чемпионата России поймал на соревнованиях 13 килограммов рыбы.

​«Конкуренция на этом чемпионате была очень серьезной, победа далась непросто. Было бы хорошо проводить такие турниры как можно чаще», — признался Узелков.

Церемонию награждения лучших участников провели чемпион мира по рыбной ловле Станислав Радзишевский и спортивный журналист Антон Кочелаев.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».