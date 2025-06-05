Житель Серпухова стал победителем московского чемпионата по рыбной ловле
В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» состоялись соревнования по рыбной ловле. Житель Серпухова Александр Узелков занял первое место и выиграл миллион рублей.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что мастер спорта, трехкратный призер чемпионата России поймал на соревнованиях 13 килограммов рыбы.
«Конкуренция на этом чемпионате была очень серьезной, победа далась непросто. Было бы хорошо проводить такие турниры как можно чаще», — признался Узелков.
Церемонию награждения лучших участников провели чемпион мира по рыбной ловле Станислав Радзишевский и спортивный журналист Антон Кочелаев.
Соревнования прошли в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».