Житель Серпухова примет участие в национальной премии «Отцовское призвание»

Супруги Валерий и Оксана Гладышевы, известные своей преданностью семейным ценностям и поэтическому творчеству, продолжают удивлять и вдохновлять окружающих. В этом году Валерий Геннадьевич принимает участие в конкурсе «Отцовское призвание» с произведением «Семья как мир» в номинации «Литературное наследие».

Вместе они воспитывают 13 детей, из которых 11 приемные, и активно участвуют в культурной жизни страны.

Это мероприятие, организованное «Союзом отцов», направлено на признание заслуг граждан России, которые внесли значительный вклад в развитие и пропаганду семейных ценностей и роли отца в семье. Конкурс также способствует укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Не так давно Оксана Гладышева, член Общественной палаты, была удостоена премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за проект «Устами наших сердец». Эта книга объединяет стихи, написанные супругами Гладышевыми и родителями особенных детей, а иллюстрации к ним создали сами ребята.

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