Житель Подольска успешно борется с последней стадией ожирения печени

В обособленном структурном подразделении №3 Подольской областной клинической больницы пациент Сос Кочарян обсуждает с лечащим врачом свои анализы. Они практически идеальны.

Год назад мужчину на скорой привезли в больницу с последней стадией ожирения печени. Пациенту оперативно оказали необходимую помощь. Сейчас под наблюдением заведующего ОСП №3 и гастроэнтерологическим центром, к. м. н., врача-гастроэнтеролога Владимира Логинова его состояние значительно улучшилось.

В больнице отметили, что ожирение печени встречается достаточно часто, но стадия, с которой в больницу попал Сос Кочарян — редкий случай. После стационара он регулярно наблюдается у специалиста, делает процедуры, соблюдает диету и принимает лекарства. Печень функционирует адекватно, степень жировой инфильтрации снижается.

«Результат превзошел мои ожидания. Думаю, что уже скоро сможем отметить победу. Владимир Алексеевич — настоящий профессионал, врач от Бога. Он знает свое дело», — поделился пациент.

Гастроэнтерологический центр на базе ОСП № 3 работает 18 лет. За это время помощь здесь получили более 80 тысяч человек. Центр оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний.