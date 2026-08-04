Житель Подольска стал призером конкурса репортажной фотографии

Подольчанин Алексей Белкин занял третье место и заслужил высокую оценку его работы «Парни из стали» — серии о реабилитации раненых участников специальной военной операции. Эта работа отмечена в новой номинации «Война в объективе».

Алексей родился в Климовске, окончил школу № 1, учился на факультете журналистики. Начинал профессиональный путь в газетах «Местные вести» и «Подольский рабочий», работал на радио и телевидении. Большую роль в его творческом становлении сыграл фотоклуб «Пульсар», где мастерству фотографии его обучал Димитрий Сарников. Сегодня Алексей работает в интернет-издании «НЬЮС.ру».

Его фотографии — это не просто профессиональная работа, а честный и глубокий рассказ о людях, их силе, мужестве и пути к восстановлению. В этом году на конкурс поступила 321 заявка от авторов со всей страны. Он прошел в Тобольске уже в 25-й раз и посвящен памяти уроженца города, известного фотожурналиста и военного корреспондента Александра Ефремова, погибшего в Грозном в 2000 году.