Житель Подольска примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

На этот раз за победу и главный приз в пять миллионов рублей поборются 175 участников из 20 стран. Трассу построили в Минеральных Водах.

Для спортсмена это не первый опыт участия в проекте. В первом сезоне он успешно прошел отборочные испытания и пробился в полуфинал. Съемки проходили осенью при температуре всего +2 °C, что серьезно осложняло прохождение трассы.

Путь Александра в спорте начался с уличных тренировок. Он занимался на турниках и осваивал воркаут, уделял особое внимание технике выполнения упражнений и работе с собственным весом.

Со временем его заинтересовали гонки с препятствиями. На протяжении четырех лет он работает инструктором проекта «Гонка Героев».