Житель Подольска получил звание «Народный писатель России»
Писатель из Подольска Александр Боярский получил звание международной академии русской словесности. Это не первая значимая награда поэта из Подмосковья.
Награждение состоялось на подведении литературных итогов уходящего года в Москве в Международной академии русской словесности «Марс». Претендентами на премию стали свыше 60 авторов из разных регионов России.
Диплом Александр получил за выдающийся вклад в русскую словесность. Также в 2024 год его наградили почетным знаком «Честь и слава» главы городского округа и медалью «За плодотворный труд» от Совета депутатов.
Отметим, что Александр Боярский является не только писателем и поэтом, но и журналистом, певцом теле- и радиоведущим.
Писатель родился в Подольске. Большая часть его творчества посвящена родному городу.