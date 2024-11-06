Повар из Подольска стал победителем в программе «Битва шефов»

Житель муниципалитета Алексей Виноградов выиграл в 12-м выпуске четвертого сезона телевизионной программы. Он пришел на проект, чтобы показать преимущества старой русской кухни.

Алексей Виноградов является поваром в седьмом поколении. Русской кухней он занимается около 10 лет. Повар готовил для членов олимпийской сборной России в Сочи, Лондоне, Пекине и Ванкувере.

На «Битве шефов» Виноградов приготовил пасту с соусом. Блюдо подольского повара набрало больше всего голосов и принесло ему главный приз. Специалист также принес на телепередачу грудинку собственного копчения, медовуху и холодец, томленый в русской печи.

Алексей Виноградов является победителем и призером историко-гастрономического фестиваля «Вильям Похлебкин», в котором участвовал вместе с дочерью.

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