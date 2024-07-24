Житель Подмосковья выплатил более 920 тысяч рублей долга по алиментам

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам. Должника пришлось привлечь к административной ответственности. Он выплатил 920 тысяч рублей.

Житель Люберец не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям четыре года. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и сообщил об этом должнику, однако тот платить отказался.

Приставы ограничили его в праве выезда за пределы России, запретили управлять собственным автомобилем, а также вынесли постановления о запрете на регистрацию его автомобилей и доли в квартире. Кроме того, ему начислили исполнительский сбор — 58 тысяч рублей.

Даже эти меры не принесли результата. Тогда судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В результате суд вынес решение о назначении должнику наказания в виде 20 часов обязательных работ, которые он отработал, а также погасил задолженность.

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