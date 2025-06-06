Житель Подмосковья стал победителем всероссийской премии «Предприниматель года»

На площадке «Бизнес.Техноград» на ВДНХ 23 мая прошла торжественная церемония вручения всероссийской премии «Предприниматель года». Представитель Московской области, глава компании «Диакон-ДС» Андрей Варивода одержал победу в одной из категорий.

Житель региона стал лучшим в номинации «Прорыв года». Лауреатами премии также стали жители Подмосковья Анатолий Лизунов, Антон Апостолов, Алексей Барановский, Маргарита Давлетшина, Елена Сафонова, Дмитрий Пуклинов, Елена Стародубцева, Анна Веденеева и Дмитрий Жвакин.

Мероприятие собрало свыше 500 участников из 71 региона России, включая представителей малого, среднего и крупного бизнеса, самозанятых и социальных предпринимателей.

Премия, ставшая уже традиционной площадкой для признания заслуг лидеров бизнес-сообщества, в этом году отметила не только коммерческие успехи, но и вклад предпринимателей в развитие экономики, социальную ответственность и адаптацию к новым вызовам.

В 2024 году на конкурс поступило более 500 заявок, а число номинаций увеличилось до 27. Добавились такие категории, как «Креативный бизнес», «Развитие внутреннего туризма» и «Импортозамещение».

«Сегодня мы видим, как региональные предприниматели меняют экономику страны. Ваши проекты — это не просто бизнес, это новые рабочие места, технологии и вклад в развитие России», — отметил член совета предпринимателей Москвы Игорь Стоянов, который принимал участие в оценке конкурсантов.

По данным организаторов, участие в мероприятии дает бизнесу не только признание, но и практические преимущества: лауреаты отмечают рост медиаупоминаний на 40–60% и увеличение продаж на 25–30%.

«Премия вручается тем, кто, преодолевая вызовы, воплощает в жизнь идеи, меняющие мир, и напоминает нам, что успех измеряется не цифрами, а способностью вдохновлять и созидать», — подчеркнула президент Ассоциации предпринимателей, руководитель оргкомитета премии Инна Евсина.