Житель Подмосковья получил медаль за спасение упавшего под лед ребенка

Награждение детей-героев из разных городов России состоялось в Совете Федерации. Медали «За проявленное мужество» получили ребята, которые спасли жизни других людей. Среди них — Артем Кузнецов из Подмосковья, который вытащил провалившегося под лед школьника.

Случай произошел в прошлом ноябре, в Дедовске. Артем сидел на лавке возле пруда, на поверхности которого уже появился первый лед.

«По льду бегал мальчик лет десяти и толкал бревно. Я ему сказал, что это опасно, он посмотрел на меня и продолжил. Потом он увидел уток, побежал к ним и провалился», — рассказывает Кузнецов.

Парень бросился к школьнику. Он понимал, что и сам может упасть в воду в любую секунду, но действовать пришлось быстро.

«Он пытался карабкаться на лед, но только глубже уходил под воду. Я его вытащил и вместе с ним на руках побежал к берегу. Потом отвел его домой и передал маме», — продолжил Артем.

«Гордость переполняет. Сыном очень горжусь, всем бы таких детей. Рада, что он не испугался в такой ситуации и бросился на помощь. Считаю это мужским поступком», — говорит мама парня Дарья.

В этом году награды за мужество присвоят более 200 юным спасателям из 60 регионов России. 20 из них, включая Артема Кузнецова, уже получили медали в Совете Федерации — церемонию традиционно провели в преддверии Дня народного единства.