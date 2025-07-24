Житель Павловского Посада помог ежу освободиться от скотча

В Павловском Посаде маленький еж, оказавшийся в бедственном положении с прилипшим к лапке кусочком скотча, подошел к прохожему, словно прося о помощи. Этот момент был запечатлен на видео и быстро разлетелся по социальным сетям, тронув сердца многих пользователей.

Прохожий, заметивший бедственное положение животного, не остался равнодушным.

«Вероятно, зверек случайно наступил на клейкую ленту и не мог самостоятельно от нее избавиться. Я аккуратно освободил лапку ежика, после чего тот быстро убежал в сторону», — поделился житель Павловского Посада.

Однако, несмотря на этот позитивный исход, врачи Электрогорска предупреждают о потенциальных опасностях, связанных с дикими животными. Врач-паразитолог Алла Ким объяснила, что ежи могут быть носителями большого количества клещей.

Клещи представляют собой серьезную угрозу для здоровья как животных, так и людей. Поэтому важно помнить, что даже если вам хочется помочь ежику или другому дикому животному, лучше оставить его в естественной среде обитания.