Житель Орехово-Зуева пожаловался на состояние дорог после ремонта

Валерий Волков из Орехово-Зуевского городского округа обратился на Прямую линию Президента РФ. Мужчина сообщил, что после ремонта коммуникаций в его дворе повреждено асфальтовое покрытие дороги.

Коммунальные службы не раз проводили ремонт участка водопровода в этом районе. Раньше последствия раскопок устраняли, но последние два года этого не происходит.

На Прямую линию Президента РФ от жителей Орехово-Зуевского округа поступило около двух тысяч обращений. Это свидетельствует о неравнодушии людей к существующим проблемам и их желании участвовать в жизни округа. В администрации подчеркивают, что все поступившие вопросы решаются оперативно и планомерно.