Житель Ногинска сделал предложение руки и сердца на Фонтанной площади

На Фонтанной площади в Ногинске разыгралась настоящая романтическая история, связавшая два любящих сердца. Житель Богородского округа решил сделать своей возлюбленной Наталье незабываемый сюрприз.

Александр и Наталья работают вместе и знакомы уже шесть лет. Симпатия к Наталье у Александра возникла давно, но она не сразу ответила на его ухаживания. Решив, что предложение должно быть ярким и запоминающимся, Александр выбрал для этого людное и красивое место — Фонтанную площадь.

Сопровождая свое предложение любимой музыкой, Александр обратился за помощью к председателю Совета депутатов Владимиру Хватову и администрации Богородского округа. Благодаря их содействию, ему удалось приятно удивить свою вторую половинку.

Все, кто оказался в этот день на Фонтанной площади, поддержали влюбленных радостными аплодисментами, став свидетелями начала новой главы в их жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».