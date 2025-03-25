Житель Наро-Фоминска стал лауреатом проекта «Российская премия искусств»

Житель Наро-Фоминска, адвокат и фотохудожник Рустам Духанов, получил высокую оценку на конкурсе Международного художественного проекта «Российская Премия Искусств». Его работы были удостоены дипломов за второе и третье места в номинациях тревел- и репортажной фотографии.

Рустам Духанов, известный не только как практикующий адвокат и член общественной палаты Наро-Фоминского городского округа, уже давно покоряет сердца зрителей своими уникальными фотографиями. Его работы регулярно выставляются в художественной галерее города, где жители могут насладиться его оригинальным взглядом на окружающий мир. Снимки Рустама отличаются профессионализмом, высоким художественным вкусом и необычным видением красоты. Они не только радуют глаз, но и вдохновляют.

На конкурсе «Российская Премия Искусств», организованном Всемирным фондом искусств и Евразийским художественным союзом, было представлено более 1,8 тысячи работ в 40 номинациях. Проект направлен на сохранение, развитие и продвижение российского искусства. Работы Рустама Духанова — «Креативный кораблик Териберка» и «Добрый кит» — привлекли внимание жюри своей креативностью и глубоким смыслом.

Экспозиция конкурса проходила с 12 по 22 марта 2025 года в Московском центре современного искусства «АРТ-КОММУНА». Работы нарофоминского мастера стали ярким украшением выставки и заслуженно получили признание.