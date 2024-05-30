Житель Мытищ с диагнозом ДЦП получил помощь благодаря проекту «Добрые вещи»

Благодаря социальному проекту «Добрые вещи» помощь получил юный житель Мытищ Илья Михайлов. На средства от сдачи текстиля в переработку были закуплены средства реабилитации.

Диагноз ДЦП Илье поставили в год. Благодаря лечению он может сидеть и ходить с поддержкой. Новые ходунки от благотворительного фонда помогут мальчику в дальнейшем развитии.

В рамках проекта «Добрые вещи» изношенные вещи отправляют на переработку, а вырученные средства — на благотворительность. Чтобы оказать адресную помощь, можно позвонить по телефонам: 8 (495) 744-76-93 и 8 (495) 374-51-45.

Сегодня в Мытищах установлено четыре контейнера для сбора текстиля на улицах Летной, Рождественской, Кадомцева и на бульваре Ветеранов.

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