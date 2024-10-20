Житель Можайска победил в этапе мирового турнира по силовым видам спорта

Спортсмен из Можайска Кирилл Измалков одержал победу на турнире этапа чемпионата мира «Золотой тигр: Крымский помост — 2024». Он обошел спортсменов из трех стран мира.

Соревнования прошли во Дворце спорта имена Ю. А. Гагарина в Евпатории. Участниками стали 295 спортсменов из трех стран и 25 регионов России.

В турнире поучаствовало рекордное количество спортсменов. Кирилл Измалков из Можайска проверил свои силы в состязании по жиму лежа без экипировки в возрастной группе «Ветераны М1» и стал победителем.

Отметим, что можайские спортсмены регулярно побеждают на соревнованиях различных уровней. Ранее тяжелоатлет Владимир Яковенко завоевал «золото» на международных состязаниях по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC.

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