Житель Москвы решил построить центр реабилитации наркозависимых в Бронницах

Частный центр для реабилитации наркозависимых планирует построить в Подмосковье столичный предприниматель. Парень сам долгое время употреблял запрещенные препараты, потом прошел специальную программу и два года назад выздоровел. Теперь хочет помогать другим.

В интервью Regions.ru предприниматель рассказал, что планирует строить реабилитационный центр в Бронницах. Это будет небольшой отель при экоферме, где вставшие на путь выздоровления смогут проводить время на природе, вдали от больших городов и прежних компаний. Ранее похожий путь прошел и сам будущий отельер.

«566 дней трезвости. Многое изменилось. Мне от прабабки дом остался здесь, в Бронницах. Сто лет стоял пустой, а тут я приехал, посмотрел, остался», — говорит молодой человек.

Идею уже поддержали друзья и родственники парня, которые готовы помочь и советом, и деньгами.

В центре планируется помогать тем, кто пытается начать здоровый образ жизни и отказаться от пагубных привычек. Для этого будут применять в том числе и активную трудотерапию.

Бизнес-план проекта сейчас находится в стадии разработки, а когда он будет готов, предприниматель планирует взять кредит на реализацию своей мечты.

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