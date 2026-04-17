Жителя Московской области обвинили в хищении 6 миллионов рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый узнал о проверке соблюдения миграционного законодательства в строительной организации на территории области. Он предложил главному инженеру этой организации «помощь» в решении проблем с правоохранительными органами. Обвиняемый оказывал психологическое давление на мужчину и склонял его к передаче денежных средств в размере 6 миллионов рублей.

Потерпевший понял, что действия злоумышленника являются мошенническими, и обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий обвиняемого задержали при получении указанной суммы.

Уголовное дело направлено в Егорьевский городской суд для рассмотрения по существу.