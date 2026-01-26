Житель Луховиц выиграл соревнования по мотогонкам на льду

Представитель спортивного центра «Луховицы» Сергей Макаров принял участие в соревнованиях по мотогонкам на льду, проходивших во Владивостоке. Он смог одержать победу в командном Кубке Приморского края.

Эти масштабные соревнования привлекли внимание спортсменов из разных городов Дальнего Востока. Среди участников были представители Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Читы, Уссурийска и Дальнегорска.

«Каждая команда показала высокий уровень мастерства и стремления к победе, обеспечив зрителям захватывающее зрелище. Макаров участвовал именно за команду города-хозяина соревнований — Владивостока. Его вклад оказался решающим, и гонщики уверенно завоевали золотую медаль и звание победителя», — отметили организаторы соревнований.

Серебряные медали распределились среди мотогонщиков из Уссурийска. Бронза же отправилась в руки спортсменам из Дальнегорска. Впереди еще немало испытаний, и одним из ключевых этапов станет третий этап финального тура личного первенства России по мотогонкам на льду. Оно намечено на конец января и начало февраля следующего месяца, и пройдет в городе Шадринске.