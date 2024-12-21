Житель Луховиц поблагодарил водителя «Мострансавто» за профессионализм при ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Зарайске. На дороге в сторону Луховиц, неподалеку от деревни Алтухово, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус «Мострансавто».

Пассажиры, находившиеся в автобусе, отметили высокий профессионализм водителя, который предотвратил переворот транспортного средства. По словам одного из очевидцев, после удара, когда автобус начал скользить, водитель смог удержать его на дороге.

«Благодаря водителю, его профессионализму и выдержке, умению сориентироваться в нештатной ситуации, беда не случилась», — написал пользователь соцсетей.

Он подчеркнул, что в салоне автобуса в момент аварии находилась его дочь с подругами.

«Хочу сказать тысячу раз „спасибо“ водителю. Он много раз подходил к детям и спрашивал о самочувствии, нет ли ран и ушибов. Он не дал случиться самому страшному», — добавил пользователь.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал в аварии.