Жителя Луховиц оштрафовали за самовольную замену газовой колонки

15 января в многоквартирном доме на улице Жуковского в городе Луховицы случилось чрезвычайное происшествие: во внутренний и распределительный газопроводы попала вода. Причиной стал самостоятельный ремонт газовой колонки собственником одной из квартир. В результате 80 квартир остались без газа в условиях сильного холода.

Для восстановления газоснабжения потребовались более суток. Специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» проводили земляные работы с вскрытием подземного газопровода, устраняя водяную закупорку. Для удаления воды из труб привлекалась спецтехника. Выполнялись сварочно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы как на подземном, так и на внутреннем газопроводах. Затем был произведен перепуск газа для всего дома.

Так как происшествие произошло по вине конкретного жителя, на него возложены обязательства по возмещению расходов, понесенных Управляющей компанией и газораспределительной организацией «Мособлгаз» «Юго-Восток».

С 1 января 2024 года в Московской области действуют изменения в регламенте технического обслуживания газового оборудования в жилых домах. Исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация – АО «Мособлгаз». Вызвать газовщика для замены или ремонта газового оборудования можно через Региональный Портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ).