Житель Лобни совершил восхождение на пик Ленина

4 августа глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила, что житель муниципалитета, альпинист Тарас Душков, совершил восхождение на пик Ленина (7134 метра) и развернул на вершине флаг городского округа. Вершина, расположенная на границе Кыргызстана и Таджикистана в горной системе Памир, относится к категории семитысячников, покорение которых требует высокой квалификации и физической подготовки.

Маршрут восхождения включает преодоление разорванного ледника с многочисленными трещинами, что требует движения альпинистов в связках, обширное снежное плато «Сковородка», где солнечная радиация усиливается за счет отражения от ледяной поверхности, а также крутой ледовый взлет «Нож» — один из наиболее технически сложных участков. Каждый из этих этапов представляет серьезную опасность и требует от спортсмена предельной концентрации и выверенной техники.

Для Тараса Душкова это не первый опыт восхождений на большие высоты: в 2019 году совместно с супругой Екатериной он поднимал флаг Лобни на Эльбрус, что подтверждает его многолетнюю приверженность высотному альпинизму и популяризацию родного города через спортивные достижения.

Администрация городского округа поздравляет земляка с успешным восхождением и выражает гордость тем, что символ Лобни вновь развевается на одной из высочайших вершин мира, укрепляя узнаваемость муниципалитета на международном уровне.