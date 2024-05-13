Житель Люберец установил рекорд мира по сценическому экстриму | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 10:50 Житель Люберец установил рекорд мира по сценическому экстриму Сергей Агаджанян

Читать 360 в

Житель Люберец Сергей Агаджанян установил рекорд мира и России по сценическому экстриму. Он выступил на площадке ВДНХ «Спортивная Россия».

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Сергей выступил в паре со спортсменос из Сибири Юрием Колмаковым. За 12 минут 47 секунд они разрушили 79 предметов. Среди них — грелки, стальные стержни, колоды карт и сковородки.

Реклама

«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником — Днем Победы. Мы помним подвиг прадедов и дедов, а наш новый рекорд — дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», — сказал Сергей Агаджанян.

Мероприятие прошло на фестивале «Богатыри» на выставке «Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».