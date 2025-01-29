Житель Ленинского округа принял участие в марафоне «Дорога жизни»

Забег проходил в Ленинградской области и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В патриотическом марафоне участвовал спортсмен с донорским сердцем Валентин Ткачев.

Более пяти тысяч бегунов со всей России преодолевали дистанции в 42, пять и один километр. Марафон стартовал от мемориала «Разорванное кольцо», а его маршрут проходил по «Дороге жизни», по которой во время блокады проходила эвакуация мирных жителей и доставляли продовольствие в осажденный Ленинград.

Житель Ленинского округа Валентин Ткачев выбрал дистанцию в пять километров, но уже в следующем году планирует пробежать марафон полностью. «Для меня это был не просто забег, я почтил память тех, кто отдал свою жизнь в боях. Это имеет для меня особое значение, ведь и я прошел свою дорогу жизни», — поделился спортсмен.

После финиша все участники забега получили по гвоздике, которые возложили к памятнику. Валентин Ткачев признался, что этот момент был самым важным. Пожилые женщины подходили к марафонцам и спрашивали о происходящем. «Я отвечал, что приехал, чтобы поддержать их город в этот важный день. У них на глазах выступали слезы благодарности за то, что мы помним», — добавил бегун.