Житель Ленинского округа первым в России пробежал ультрамарафон с донорским сердцем

Житель Ленинского городского округа Валентин Ткачев стал первым в России, кто преодолел ультрамарафонскую дистанцию с донорским сердцем. Он пробежал 75 километров по сложному рельефу за 13 часов 33 минуты и 50 секунд.

Эта дистанция стала самой длинной в жизни Валентина. Более года он готовился к ней, в том числе тренировался в Липецке у своего наставника, Татьяны Деньгиной. Они отрабатывали бег по лесным тропам, подъемам и холмам, уделяя особое внимание адаптации к экстремальным факторам.

Перед стартом Валентин прошел медицинское обследование. Только после положительного заключения врачей марафон состоялся.

Спортсмен отметил, что ключевым для него был не финишный результат по времени, а сам факт участия и преодоления дистанции. Именно в этом была его личная победа.

Сейчас Валентин Ткачев активно готовится к следующему важному старту — марафону «Дорога жизни», посвященному 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ему предстоит преодолеть 42 километра. Этот забег имеет для него особое значение как знак памяти и уважения к защитникам и жителям блокадного города.