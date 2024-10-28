Житель Красногорска стал призером областного конкурса водителей

Лучших водителей скорой помощи определили в Подмосковье. Победители отборочных этапов конкурса встретились в финале, который прошел в Подольске.

Водителям предстояли не только практические, но и теоретические испытания. Участники должны были продемонстрировать знание правил дорожного движения и устройства автомобиля скорой помощи, выполнить различные элементы вождения и фигуры.

Первое и второе место по итогам состязаний заняли водители Дмитровской подстанции Алексей Вороньков и Павел Козлов. Третий результат показал Иван Паневкин из Химок.

Представитель Красногорска Сергей Зюнов победил в теоретической части конкурса и был награжден специальным призом. Ранее водитель Красногорской подстанции скорой помощи уже принимал участие в конкурсе профессионального мастерства, которые проводятся в Подмосковье ежегодно.

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