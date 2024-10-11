Житель Красногорска купит квартиру с помощью сертификата для детей-сирот
Еще один житель Красногорска Роман Карасев получил жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет приобрести квартиру в любом населенном пункте Подмосковья.
Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров вручил Роману Карасеву жилищный сертификат для детей-сирот. Молодой человек остался без попечения родителей, поэтому получил право на покупку собственной квартиры. Он может приобрести квадратные метры в любом населенном пункте Подмосковья, однако Роман планирует обзавестись домом в Красногорске, так как здесь живут его родственники и друзья.
Роман Карасев увлекается мотоциклетным спортом и мечтает стать профессиональным гонщиком.
Дети-сироты после совершеннолетия остаются в сфере внимания администрации городского округа и пользуются юридической поддержкой.
В этом году еще три ребенка-сироты получат право на покупку собственной квартиры.
Московская область — единственный регион, где жилищный сертификат выдают с 18, а не с 23 лет.
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