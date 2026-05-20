Житель Королева победил на первом этапе чемпионата России по кольцевым гонкам

Житель Подмосковья Андрей Масленников успешно начал новый сезон чемпионата России по кольцевым гонкам, одержав победу на первом этапе соревнований. Заезды прошли 16 и 17 мая на автодроме Moscow Raceway и собрали около 100 сильнейших пилотов страны.

Представитель Королева, ранее ставший чемпионом России в классе «Туринг-лайт», в межсезонье сменил команду и теперь выступает за GTE Racing Team.

Первый этап оказался для спортсмена напряженным. В стартовой гонке класса «Туринг-лайт», где на трассу вышли 27 пилотов, Масленников с самого начала держался в группе лидеров и активно боролся с Николаем Карамышевым. Развязка наступила на последних кругах: автомобиль соперника остановился у обочины, благодаря чему подмосковный гонщик вышел вперед и первым пересек финишную черту.

Во втором заезде спортсмен также провел гонку в плотной борьбе и сумел обойти своего главного конкурента в чемпионате. Однако позже на результате сказался перегрев автомобиля в плотном потоке машин. Несмотря на технические сложности, Масленников сумел удержать темп и завершил гонку на седьмой позиции.

По итогам первого этапа пилот сохранил лидерство в личном зачете чемпионата, а заработанные им очки позволили команде GTE Racing Team выйти на первое место в командном рейтинге.

Для Андрея Масленникова это уже не первый крупный успех в российском автоспорте. В 2024 году он получил титул чемпиона страны в классе «Туринг-лайт», а год спустя стал серебряным призером национального первенства.

Первый этап чемпионата России по кольцевым гонкам прошел в Волоколамске в рамках реализации государственной программы «Спорт России».