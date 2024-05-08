Житель Коломны вошел в топ-10 на олимпиаде по предпринимательству | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 12:25 Житель Коломны вошел в топ-10 на олимпиаде по предпринимательству Министерство образования МО

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Студент Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Илья Альянов стал финалистом национальной олимпиады «История российского предпринимательства». Об итогах конкурса рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Илья ранее победил на региональном этапе соревнований, после чего представил Подмосковье на федеральном уровне. Финал прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. За лучшие места в рейтинге боролись 62 студента из разных городов страны.

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Альянов отлично показал себя и уверенно вошел в десятку лучших, заняв шестое место. Студент побил свой личный рекорд — в прошлом году он был седьмым.

Организаторами олимпиады выступили «Деловая Россия», Российское историческое общество и исторический факультет МГУ.