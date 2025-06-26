Житель Коломны совершил велопутешествие к Северному Ледовитому океану

Иван Когтиков стартовал от парка Мира в Коломне, а финишировал в селе Териберка Мурманской области. Путешественник преодолел на велосипеде более 2200 километров.

Путь жителя Коломны к Северному Ледовитому океану занял 18 суток. Иван Когтиков поделился, что испытал невероятные эмоции.

«То, что сначала казалось невозможным, стало реальностью. Шаг за шагом я шел к своей цели — и вот уже из-за дороги виднеется океан. Спасибо велосипеду, что не подвел», — сказал путешественник. Он добавил, что поездка была непростой, но преодолеть все трудности помогло стремление к главной цели.

Это дальнее велопутешествие стало для жителя Коломны не первым. Два года назад Иван Когтиков доехал на велосипеде от Коломны до города Грозного в Чеченской республике за 24 дня, преодолев такое же расстояние.