Житель Истры преодолел более 3 тысяч километров на мотоцикле

Страсть к мотоциклам у Игоря Гамова появилась еще в юности, в 17 лет купил свой первый байк. Сначала ездил просто по городам России, потом посетил Армению и Грузию, а затем поменял класс мотоцикла и начал путешествовать там, где дорог нет.

За последние несколько лет мужчина покорил перевалы Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Следующие в очереди — горы Северной Осетии-Алании. Для Игоря мотоцикл — это не просто хобби, а способ перезагрузки, единение с природой и проверка себя на прочность. Он уверен: чувство свободы и ответственности за рулем помогает принимать верные решения и в жизни. Кроме того, Игорь Гамов — директор школы имени Доватора в Дедовске. Для своих учеников и коллег он — образец ответственности и строгости.

«Мы очень вдохновляемся. И появляется ощущение, что, несмотря на свою профессию, какой бы она серьезной у тебя ни была, ты можешь заниматься своим любимым делом. И не бояться какого-то осуждения со стороны», — поделилась ученица школы № 4 имени Доватора Алиса Замятина.

Именно этот баланс — строгости и свободы, ответственности и драйва — делает Игоря Гамова особенным директором. Его не осуждают, а уважают. Он не читает нотаций о самореализации, а показывает ее на собственном примере. Его ученики знают: их директор — человек, который не боится ставить цели и достигать их, будь то вершина горы или высокая нота в песне.