Житель Истры Георгий Анохин отпраздновал 103-летие

Ветеран участвовал в битве за Москву, воевал на Северном Кавказе, в Астрахани, Киеве, в Польше руководил группой снайперов. Он был дважды ранен, но, несмотря на это, возвращался в строй.

После войны Георгий Васильевич начал работать в правоохранительных органах в Истре. Его назначили начальником оперативной заставы. До 1975 года он был заместителем начальника Истринского Отдела внутренних дел. Сейчас же ветеран занимается домашними делами, а помогает ему во всем дочка. В свой 103 день рождения Георгий Васильевич весь день принимал поздравления. Поздравить его приходили сотрудники полиции, администрации, а также родные и близкие.

«Поздравляем Георгия Васильевича с этой знаменательной датой! Его жизнь — настоящий пример стойкости, доблести и верности долгу для нескольких поколений. Здоровья, благополучия и тепла близких нашему уважаемому герою!», — поздравила ветерана председатель Совета депутатов города Истра Ольга Малышева.

В этом году ветеран Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Анохин стал почетным жителем муниципального округа Истра и получил нагрудный знак и удостоверение.