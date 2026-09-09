Житель Химок выиграл 2 медали на чемпионате России по спортивному ориентированию

Спортсмен из Подмосковья Валерий Глухов продемонстрировал выдающиеся результаты на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который прошел в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Состязания проходили со 2 по 7 сентября, где за награды боролись более полусотни сильнейших атлетов страны. Представитель Центра спортивной подготовки (Химки) выиграл золото в дисциплине «велокросс-спринт» и серебро в гонке с общего старта.

Успех в Химках продолжил серию триумфов спортсмена в текущем сезоне. В июне он уже поднимался на высшие ступени пьедестала в Нижнем Новгороде, а также становился чемпионом страны в Дзержинске в категории «велокросс-классика».

Велосипедное ориентирование требует от участников не только превосходной физической формы, но и безупречных навыков навигации при движении по заданному маршруту. Соревнования являются частью государственной программы «Спорт России».